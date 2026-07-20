ยกฟ้องแล้ว! "ตู้ห่าว" กับพวก 19 คน จีนเทากลุ่มแรกที่คนไทยรู้จัก

คดี "ตู้ห่าว" ถือเป็นคดีที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักคำว่า "จีนเทา" หลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงจินหลิง เมื่อปี 2565 ก่อนขยายผลจับกุมเครือข่าย พร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท และถูกประกาศว่าเป็นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ของประเทศไทย
แต่ล่าสุด ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษา ยกฟ้องนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ "ตู้ห่าว" พร้อมจำเลยอีก 19 คน ในข้อหาร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฟอกเงิน และข้อหาสำคัญหลายข้อ โดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดได้โดยปราศจากข้อสงสัย จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามหลักกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ศาลยังมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยบางรายในความผิดเฉพาะ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืน และการดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นคนละส่วนกับข้อหาองค์กรอาชญากรรมและฟอกเงิน
คำพิพากษาครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญในสังคมว่า เหตุใดคดีที่เคยถูกนำเสนอว่าเป็นการทลายเครือข่ายจีนเทาครั้งประวัติศาสตร์ จึงลงเอยด้วยการยกฟ้องจำเลยหลักในหลายข้อหา เป็นเพราะการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจยังไม่สมบูรณ์ การสั่งฟ้องของอัยการมีข้อจำกัด หรือพยานหลักฐานที่นำเข้าสู่ศาลยังไม่สามารถพิสูจน์ความผิดได้ตามมาตรฐานของกฎหมายอาญา
อีกประเด็นที่หลายคนสงสัย คือการยกฟ้องในคดีอาญา ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดจะต้องคืนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาและการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินเป็นคนละกระบวนการ ซึ่งยังต้องดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คดี "ตู้ห่าว" จึงยังเป็นคดีสำคัญที่สังคมจับตา และอาจยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากอัยการมีสิทธิพิจารณายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลสูงได้ภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
#NEWS1 รายงาน