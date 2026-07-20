เจ้าของรีสอร์ททักแรง! ใครฝันอยากทำรีสอร์ท อ่านทางนี้ก่อน

กลายเป็นคลิปที่ได้รับความสนใจใน TikTok จากผู้ใช้ชื่อ At-tha-Pan ซึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ตรงของการทำธุรกิจรีสอร์ต พร้อมฝากข้อคิดถึงผู้ที่กำลังมีความฝันอยากลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ โดยระบุว่า ภาพที่หลายคนเห็นว่ารีสอร์ตมีลูกค้าแน่นและสร้างรายได้ดีนั้น ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของธุรกิจทั้งหมด
เจ้าของรีสอร์ตอธิบายว่า ในช่วงแรกของการเปิดกิจการ ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากจนบางช่วงมีผู้เข้าพักเต็มทุกห้อง ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจหลายรายตัดสินใจนำกำไรที่ได้รับไปลงทุนขยายกิจการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสระว่ายน้ำ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มสนามเด็กเล่น หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงขยายจำนวนห้องพัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป รีสอร์ตแห่งใหม่เริ่มทยอยเปิดให้บริการมากขึ้น ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้าก็ค่อย ๆ ลดลง ขณะที่ภาระต้นทุนและหนี้จากการลงทุนขยายกิจการยังคงอยู่ ส่งผลให้ผลกำไรลดลงตามไปด้วย
เจ้าของรีสอร์ตยังระบุอีกว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือวิกฤตโควิด-19 รายได้จากนักท่องเที่ยวอาจหายไปแทบทั้งหมด แต่ค่าใช้จ่ายประจำ ไม่ว่าจะเป็นค่าพนักงาน ค่าบำรุงรักษา และภาระหนี้จากการลงทุน ยังคงต้องจ่ายต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนัก
ท้ายที่สุด เจ้าของรีสอร์ตฝากถึงผู้ที่กำลังวางแผนลงทุนว่า ก่อนตัดสินใจทำธุรกิจรีสอร์ต ควรศึกษาต้นทุน ความเสี่ยง และเตรียมเงินสำรองสำหรับรองรับช่วงเวลาที่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงช่วงเวลาที่ลูกค้าเต็มเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันและปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อีกด้วย
#NEWS1 รายงาน