เพจดังต้านโกงเปิดจังหวัดที่มีโกงสอบท้องถิ่นมากที่สุด

เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อความระบุรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ถูกกล่าวถึงว่าเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากจำนวนที่เพจระบุ ได้แก่
สุราษฎร์ธานี 242 ราย
ปทุมธานี 181 ราย
นนทบุรี 181 ราย
นครราชสีมา 152 ราย
กระบี่ 122 ราย
สุพรรณบุรี 116 ราย
พร้อมทิ้งท้ายข้อความว่า "เสิร์ฟ...ออเดิร์ฟ ตอนเช้า!" สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขและรายชื่อจังหวัดที่ปรากฏในโพสต์เป็นข้อมูลที่เพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย นำเสนอ ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นจำนวนผู้กระทำผิดที่สิ้นสุดตามกฎหมาย เนื่องจากคดีในหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คดีทุจริตสอบท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด หลังมีการตรวจพบความผิดปกติของผลสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีการเดินหน้าสอบสวนเพื่อเอาผิดทั้งผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการและผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการทุจริต หากพบการกระทำผิดก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน