ชัดเจนไหม! เพจดังภูเก็ตเปิดภาพ เมียนมาทาวน์ ตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต

เพจ Phuket Times เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในพื้นที่แห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต พร้อมระบุว่าเป็น "เมียนมาทาวน์" ซึ่งมีแรงงานและชาวเมียนมาร์อาศัย รวมถึงประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก โดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่รับรู้กันมานาน แต่ไม่ค่อยปรากฏภาพให้สังคมเห็นอย่างชัดเจน
การเผยแพร่ภาพครั้งนี้ของเพจ มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพพื้นที่ในช่วงเวลาปกติ ซึ่งยังมีร้านค้าและกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินอยู่ตามปกติ พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดทุกครั้งที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ จึงมักไม่พบสภาพเช่นเดียวกับที่เห็นในภาพเหล่านี้
ขณะเดียวกัน ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีข่าวการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ร้านค้าหลายแห่งในพื้นที่ที่ถูกกล่าวถึงมักปิดกิจการชั่วคราว ทำให้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกลับไม่พบความเคลื่อนไหว จึงเกิดคำถามว่า มีการรับรู้ข่าวการตรวจสอบล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงข้อสังเกตและบทวิเคราะห์ของผู้เขียน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการแจ้งข่าวล่วงหน้าจริง
ผู้เขียนยังมองว่า ภาพที่เพจ Phuket Times นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ อาจสะท้อนสภาพพื้นที่ในช่วงเวลาที่ไม่มีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแตกต่างจากภาพที่มักปรากฏเมื่อมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ จึงเห็นว่าหากต้องการทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน การตรวจสอบแบบไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เห็นสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะที่ภาพถ่ายที่เพจ Phuket Times นำมาเผยแพร่ ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ และมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส
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