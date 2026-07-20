เดือด! ปมรายชื่อ 5,000 คน "ปลัดแม็ค" ถามรัฐบาลปิดไว้ทำไม

ประเด็นการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังคงเป็นที่จับตาอย่างต่อเนื่อง หลังมีการเปิดเผยว่าพบผู้มีคะแนนสอบเข้าข่ายผิดปกติราว 5,000 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายตรวจสอบต่อสาธารณะ
ล่าสุด "ปลัดแม็ค" ได้ออกมาตั้งคำถามถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า เหตุใดจึงยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายตรวจสอบ ทั้งที่คดีดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และผู้เข้าสอบที่สุจริตจำนวนมากกำลังรอความชัดเจน
ปลัดแม็ค ระบุว่า หากหน่วยงานมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการเพิกถอนการบรรจุหรือดำเนินการตามกฎหมาย ก็ควรอธิบายให้สังคมรับทราบถึงแนวทางดำเนินการอย่างโปร่งใส พร้อมตั้งคำถามว่าการไม่เปิดเผยรายชื่อเกิดจากข้อจำกัดทางกฎหมาย หรือเป็นเพียงการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสังคม
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ประกาศว่าจะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายตรวจสอบทั้ง 5,000 ราย โดยให้เหตุผลว่ากระบวนการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางปกครอง และผู้ถูกตรวจสอบยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดจนกว่าจะมีคำสั่งหรือข้อยุติตามกฎหมาย การเปิดเผยรายชื่อก่อนอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แม้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเปิดเผยรายชื่อ แต่ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นข้อถกเถียงสำคัญในสังคม ระหว่างหลักการความโปร่งใสในการตรวจสอบการทุจริต กับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความกระจ่างต่อสังคมโดยเร็ว
#NEWS1 รายงาน