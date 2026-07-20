มาเลย์จมบาดาล! ฝนถล่มเปอตาลิงจายา รถยนต์ลอยตามน้ำ

เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงบ่ายของวันที่ 18 กรกฎาคม ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเมืองเปอตาลิงจายา รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลัน ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว จนถนนหลายสายถูกน้ำท่วม รถยนต์หลายคันติดค้างและบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดไปตามท้องถนน ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นอัมพาตชั่วคราว
หน่วยดับเพลิงและกู้ภัยรัฐสลังงอร์ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือทันที หลังได้รับแจ้งเหตุน้ำท่วมในหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่เปอตาลิงจายา ขณะที่คลิปเหตุการณ์ซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นภาพรถยนต์หลายคันจมอยู่ในน้ำ และประชาชนต้องเร่งอพยพรถออกจากพื้นที่เสี่ยง ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
ทางการมาเลเซียได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และงดขับรถฝ่ากระแสน้ำ เนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากฝนที่ยังตกต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบภัย
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในพื้นที่หุบเขากลาง (Klang Valley) ภายในปีนี้ สะท้อนปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ชาวเปอตาลิงจายายังคงต้องเผชิญ หลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ จนระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ทัน
ที่มา : The Star Malaysia, New Straits Times, Free Malaysia Today, Malay Mail
NEWS1 รายงาน