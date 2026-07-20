ลุ้นเลิกเกณฑ์ทหาร! กลาโหมเปิดรับ "พลทหารอาสา" 1 แสนอัตรา

กระทรวงกลาโหมส่งสัญญาณความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบกำลังพล หลัง พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ว่า หากโครงการรับสมัคร "พลทหารอาสา" ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ในอนาคตการเรียกเกณฑ์ทหารอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจไม่มีความจำเป็นต้องเกณฑ์ทหารอีกต่อไป
โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาล เปิดรับสมัครชายไทยที่เป็นทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปี และ 22-26 ปี เข้ารับราชการในรูปแบบ "พลทหารอาสา" โดยทำสัญญาจ้างเป็นเวลา 4 ปี ได้รับเงินเดือน 12,090 บาท พร้อมค่าตอบแทนพิเศษ 2,280 บาทต่อเดือน รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามที่กองทัพกำหนด
กองทัพตั้งเป้ารับสมัครพลทหารอาสารวม 100,000 อัตรา ระหว่างปี 2570-2573 หรือปีละ 25,000 นาย ซึ่งหากสามารถรับสมัครได้ครบตามแผน จะช่วยลดจำนวนผู้ถูกเรียกเกณฑ์ทหารลงในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง และอาจนำไปสู่ระบบกำลังพลที่อาศัยความสมัครใจเป็นหลักในอนาคต
พล.อ.ธราพงษ์ ยังเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมเดินหน้าปรับลดกำลังพลตามแผน 5 ปี (2566-2570) โดยลดกำลังพลทุกระดับ ทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพลอาสาสมัคร เป้าหมายรวม 14,598 นาย ปัจจุบันดำเนินการแล้วกว่า 10,000 นาย และยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับลดตำแหน่งนายทหารชั้นนายพล ผู้ทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งระดับสูงของกองทัพในระยะยาว ระหว่างปี 2551-2571 ให้ลดลงร้อยละ 50 เพื่อให้โครงสร้างกำลังพลมีความเหมาะสมกับภารกิจและการใช้งบประมาณของประเทศ
ปลัดกระทรวงกลาโหมยืนยันว่า แม้จะมีการปรับโครงสร้างกำลังพล แต่กองทัพยังคงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและรับมือกับทุกสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยคำนึงถึงภาระการคลังของประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจ และบริบทด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
ที่มา : วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
NEWS1 รายงาน