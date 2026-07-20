เขาบอกแล้วว่า "รวยไม่ไหว"! บิ๊ก CP ยังเอ่ยปากชม "อนุทิน" คนไทยขนลุกซู่

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เปิดเผยระหว่างร่วมคณะนักธุรกิจพบปะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การเดินทางโรดโชว์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากเมืองฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน ทั้งกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมการบิน
นายศุภชัยระบุว่า หากประเทศไทยสามารถสร้างความร่วมมือกับนักลงทุนจากพื้นที่ดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมชี้ให้เห็นว่า ในปีที่ผ่านมาไทยได้รับการลงทุนจากต่างประเทศประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เวียดนามได้รับสูงถึง 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งยกระดับศักยภาพการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สำหรับปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนจีน คือการสร้างความไว้วางใจ ความเป็นมิตรระหว่างประเทศ รวมถึงการมีระบบกฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
นายศุภชัยยังกล่าวชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า การเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะนายกรัฐมนตรีมีความเข้าใจทั้งมิติของภาครัฐ การเมือง และภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและธรรมาภิบาล ทำให้ผู้นำระดับสูงของจีนพร้อมรับฟังข้อเสนอ และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กำลังมองหาศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
คำกล่าวดังกล่าวได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็นมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนรายใหญ่ ที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดึงดูดการลงทุนของรัฐบาลในการเยือนจีนครั้งนี้
ที่มา : สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
NEWS1 รายงาน