สำนักข่าวใหญ่จังหวัดอุบลฯ ยืนยัน หลังสื่อใหญ่โพสต์พิกัดทหาร ต้องย้ายฐานโกลาหล

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรง หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า สื่อมวลชนรายใหญ่แห่งหนึ่งได้นำเสนอแผนที่ด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางทหาร ซึ่งมีการระบุพิกัดฐานกำลังพล ฐานรถถัง ฐานปืนใหญ่ คลังอาวุธ และจุดปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน จนถูกตั้งข้อกังวลว่าอาจกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่
ล่าสุด UBON NOW อุบลนาว ซึ่งเป็นสำนักข่าวท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลในแนวหน้าต้องเร่งปรับเปลี่ยนที่ตั้งฐานปฏิบัติการอีกครั้ง โดยระบุว่าแผนที่ที่เผยแพร่มีข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดฐานกำลังพล ฐานรถถัง ฐานปืนใหญ่ และคลังอาวุธ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง
ก่อนหน้านี้ เพจ "หน่วยข่าวกรองทางทหาร ศปก." ก็ได้เผยแพร่ข้อความในลักษณะเดียวกัน โดยอ้างว่า การเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ดังกล่าวทำให้หน่วยทหารในพื้นที่แนวหน้าต้องย้ายฐานปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงหรือการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองทัพบกหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง ว่ามีการย้ายฐานกำลังพลอันเป็นผลโดยตรงจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หรือว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่มีรายละเอียดตรงตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้สื่อมวลชนและผู้เผยแพร่ข้อมูลใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์หรือความมั่นคงของประเทศ พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความสับสนของประชาชน
เครดิต : UBON NOW อุบลนาว
NEWS1 รายงาน