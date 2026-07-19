ต่างด้าวกระเจิง! เต้เอาจริงลุยตลาดดาวน์ทาวน์ภูเก็ต หูทิพย์ไหวตัวทัน รวบได้ 1 ราย

เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สนธิกำลังร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เปิดปฏิบัติการ "ยุทธการฟ้าสางที่ดาวน์ทาวน์" เข้าตรวจสอบตลาดสดกลางเมืองภูเก็ต หรือ "ตลาดดาวน์ทาวน์" หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามกฎหมาย
ปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายฉัตร จับปรั่ง หัวหน้าชุดจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นำกำลังร่วมตรวจสอบ พร้อมด้วย เต้ อาชีวะ แกนนำกลุ่มไทยไม่ทน และ เฮียตี๋ กระทะร้อน เข้าร่วมสังเกตการณ์และประสานการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมหญิงสัญชาติเมียนมาได้ 1 ราย ซึ่งต้องสงสัยว่าลักลอบประกอบอาชีพค้าขายในตลาด โดยระหว่างถูกควบคุมตัว หญิงรายดังกล่าวมีอาการตกใจและร้องไห้ ก่อนถูกนำตัวไปตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่าร้านค้าที่ถูกร้องเรียนหลายแห่งปิดร้านและไม่เปิดจำหน่ายสินค้าในช่วงที่เข้าตรวจสอบ ทำให้ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครบทุกจุด โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการบางส่วนอาจทราบข่าวการเข้าตรวจสอบล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการเปิดร้าน
ด้าน เต้ อาชีวะ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "ยุทธการฟ้าสางที่ดาวน์ทาวน์" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มไทยไม่ทน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมยืนยันว่า แม้บางร้านจะไหวตัวทันและปิดร้าน แต่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ เพราะยังมีการรวบรวมข้อมูลและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า หลังจากนี้จะขยายผลตรวจสอบร้านค้าที่ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบสถานะการจ้างงาน ใบอนุญาตทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของคนไทยและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เครดิต : ข้อมูลจากการปฏิบัติการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
NEWS1 รายงาน