ด่วน! ข่าวยุคล เจออะไร โพสต์ลั่นผมต้องเป็นปากเสียงให้ชาวบ้าน ไม่รับใช้การเมือง

เพจ ข่าวยุคล โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนในการทำหน้าที่สื่อมวลชน โดยระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใด ตนยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน พร้อมยืนยันว่าจะไม่ทำหน้าที่เป็นสื่อที่รับใช้ฝ่ายการเมืองเพื่อแลกกับความอยู่รอด
ข้อความดังกล่าวระบุว่า
> "ผมเป็นสื่อมวลชน ไม่ว่ากับรัฐบาลไหน ผมก็ต่อสู้เรียกร้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้าน เป็นนักข่าวเต็มขั้น ถ้าจะให้เป็นสื่อรับใช้การเมือง เพื่อความอยู่รอด ไปนั่งขายแหนมอยู่กาดน่านดีกว่า"
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ และผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในสังคม โดยหลายคนเห็นว่า สื่อควรทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐและนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจฝ่ายใดก็ตาม
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า การทำหน้าที่ของสื่อในปัจจุบันต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหลายด้าน ทั้งกระแสสังคม การเมือง และการแข่งขันในธุรกิจสื่อ ทำให้การยืนหยัดรักษาความเป็นอิสระของวิชาชีพเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นและประกาศจุดยืนของเพจข่าวยุคลต่อบทบาทของตนเองในฐานะสื่อมวลชน ไม่ใช่การกล่าวถึงเหตุการณ์หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ แต่ได้จุดกระแสให้เกิดการถกเถียงถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นอิสระของสื่อมวลชนในสังคมไทยอีกครั้ง
NEWS1 รายงาน