เดือด! เพจดังจี้กองทัพ-รัฐบาล ดำเนินคดีสื่อใหญ่ ปมแผนที่ทหารหลุด

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ Follow Me เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็น เรียกร้องให้รัฐบาลและกองทัพดำเนินคดีกับสื่อมวลชนรายใหญ่ กรณีมีการเผยแพร่ภาพที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งกำลังพลของทหารไทย ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นมองว่าเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ภายในคลิปดังกล่าว ระบุว่า แม้ผู้เผยแพร่จะลบโพสต์ออกไปแล้ว แต่เห็นว่าความผิดอาจสำเร็จตั้งแต่มีการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมยกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 123 และมาตรา 124 มาอธิบายถึงความผิดเกี่ยวกับการได้มา หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของประเทศ รวมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
นอกจากนี้ ยังระบุว่าควรมีการแสดงความรับผิดชอบ และไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีก เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะหากข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลอ่อนไหวด้านการทหาร
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าภาพที่เผยแพร่เป็นข้อมูลลับทางทหาร หรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อสื่อที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยจากศาลว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีการดำเนินคดีหรือมีการชี้แจงจากกองทัพ หน่วยงานความมั่นคง หรือสื่อที่ถูกพาดพิงเพิ่มเติม จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
NEWS1 รายงาน