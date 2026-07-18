รวบแฮกเกอร์จบ ป.6 หวังลบหมายจับตัวเอง ก่อนแฮกเว็บเติมเงินเกมเสียหายกว่า 2 แสน

ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการจับกุมชายวัย 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หลังสืบสวนพบว่าได้ก่อเหตุเจาะระบบเว็บไซต์เติมเงินเกมออนไลน์หลายแห่ง สร้างความเสียหายให้ผู้ประกอบการกว่า 200,000 บาท พร้อมตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับติดตัวรวม 5 คดี
จากการสอบสวน ตำรวจเปิดเผยว่า ผู้ต้องหาระบุว่าจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และการเจาะระบบด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต จนมีความรู้ด้านการแฮกระบบคอมพิวเตอร์
ตำรวจยังเปิดเผยอีกว่า ผู้ต้องหาเคยพยายามใช้ความรู้ด้านการแฮกเพื่อเจาะระบบของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อลบข้อมูลหมายจับของตนเองออกจากฐานข้อมูล แต่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ก่อนจะหันมาก่อเหตุแฮกเว็บไซต์เติมเงินเกมออนไลน์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แทน
ภายหลังการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ภายในที่พัก พร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการไว้เป็นพยานหลักฐาน เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและขยายผลถึงเครือข่ายหรือความผิดอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามความผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีค้างเก่าทั้ง 5 หมายจับที่ผู้ต้องหามีอยู่
NEWS1 รายงาน