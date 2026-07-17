ชัชชาติสะดุ้ง! ศรีสุวรรณเอาจริง ยื่น ป.ป.ช. ฟันวินัย-อาญา เหตุไฟไหม้โรงเบียร์

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางเข้ายื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนและดำเนินการเอาผิด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน กรณีถูกกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยการกำกับดูแลสถานประกอบการ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" จนเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก
ศรีสุวรรณระบุว่า แม้ภายหลังเกิดเหตุ กรุงเทพมหานครจะสั่งการให้ทั้ง 50 เขตตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว จึงมองว่า "ความผิดสำเร็จไปแล้ว" หากพบว่ามีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความรับผิดตามกฎหมาย
ผู้ร้องอ้างถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 และคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการอย่างเคร่งครัด หากปล่อยปละละเลยจนก่อให้เกิดความเสียหาย อาจเข้าข่ายต้องรับผิดทั้งทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
ศรีสุวรรณยังขอให้ ป.ป.ช. เร่งไต่สวนข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามกฎหมาย โดยเห็นว่ากรณีนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว และไม่ควรปล่อยให้เป็นบรรทัดฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องประกอบด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตจตุจักร และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรื่องยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าจะรับไต่สวนหรือไม่ และยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องกระทำความผิดแต่อย่างใด
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), เอกสารคำร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา
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