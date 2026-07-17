CSILA แฉ! ตึก 2,600 ล้านยังไม่เสร็จ สุดท้ายประธาน กสทช. ถูกฟันขาดคุณสมบัติ

การติดตามตรวจสอบของ **CSILA** ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กลับได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติวินิจฉัยปัญหาคุณสมบัติของ **ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์** ประธาน กสทช. โดยเห็นว่าเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และถือเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่ง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ก่อนหน้านี้ CSILA ได้ติดตามและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติของประธาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงเอกสารและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถานะการประกอบวิชาชีพและการดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องพ้นจากลักษณะต้องห้าม ก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช.
นอกจากประเด็นคุณสมบัติแล้ว CSILA ยังเรียกร้องให้ตรวจสอบ **โครงการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ กสทช. มูลค่าประมาณ 2,600 ล้านบาท** ซึ่งดำเนินโครงการมานานหลายปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนจำนวนมหาศาล โดยตั้งคำถามถึงสาเหตุของความล่าช้า ความคุ้มค่าของโครงการ และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
การที่คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติในครั้งนี้ ทำให้ประเด็นที่ CSILA ติดตามมาตลอดกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้ง ทั้งในมิติของคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของ กสทช. และการบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้
ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. ต่อไป
ที่มา : CSILA, คณะกรรมการสรรหา กสทช. / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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