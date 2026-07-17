เพจดังร้อง ปปง. ตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สิน วิศวกรโยธาเพิ่งบรรจุ มีชื่อโกงสอบท้องถิ่น รวยก้าวกระโดด

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ออกมาเรียกร้องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินของวิศวกรโยธารายหนึ่ง ซึ่งมีชื่อถูกเชื่อมโยงกับคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตามข้อมูลที่ชมรม STRONG เผยแพร่ ระบุว่าบุคคลดังกล่าวเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นวิศวกรโยธา และเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า มีทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและเส้นทางการเงิน เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ และยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีการกระทำผิดแต่อย่างใด
ชมรม STRONG ระบุว่า การตรวจสอบของ ปปง. จะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยของสังคม หากทรัพย์สินได้มาโดยสุจริตก็จะเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แต่หากพบความผิดปกติ ก็จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นยังคงเป็นประเด็นที่หลายหน่วยงานเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หลังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการทุจริตและความผิดปกติในการประกาศผลสอบ ซึ่งภาคประชาชนยังคงติดตามและเรียกร้องให้มีการขยายผลไปยังผู้ที่อาจเกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการสอบแข่งขันของภาครัฐ
ที่มา : ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย
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