โกงสอบท้องถิ่นอืด
กมธ.แฉไร้แจ้งข้อหา
ไม่ตามเส้นเงิน 4.5 พันล้าน
แม้รัฐบาลจะประกาศชัดว่าจะเดินหน้าสะสางปมทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น และย้ำว่าจะไม่มีมวยล้มต้มคนดู แต่ภาพที่ปรากฏจากการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กลับได้พบความจริงอีกด้านว่า จนถึงขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่เห็นในข่าว และที่สำคัญ ยังไม่มีหน่วยงานใดประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทั้งที่มูลค่าความเสียหายถูกประเมินไว้สูงถึง 4,500 ล้านบาท
น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการประชุมคณะกมธ. ว่า กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ได้มีการเชิญตำรวจสอบสวนกลาง และตัวแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งจากการประชุมวันนี้เป็นที่น่าผิดหวังมาก เพราะหน่วยงานที่เข้าชี้แจงไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย ซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา และนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูเด็ดขาดเรื่องนี้ต้องสาวให้ถึงต้นตอ แต่การพิจารณาของกมธ.พัฒนาการเมืองฯ ในวันนี้พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลย นอกจาก 3 คนที่ได้เป็นข่าวไปแล้ว แม้แต่การออกหมายเรียก เข้ามาในฐานะพยานก็ยังไม่มี
“นี่คือสิ่งที่น่าตกใจที่สุดที่วันนี้ล่วงเลยไปเกือบเดือนแล้ว การทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่น เกิดอะไรขึ้น ทำไมยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีได้กับใครเลย และสิ่งที่น่าผิดหวังมากที่สุดในวันนี้ตัวแทนจาก ปปง. ยืนยันว่าไม่มีการส่งหนังสือใดๆ มาถึง ปปง. เพื่อขอสอบเส้นเงินเลย" นางสาวภคมน กล่าว
ประธานคณะกมธ.พัฒนาการเมืองฯ กล่าวอีกว่า การทุจริตสอบในครั้งนี้มีความเสียหาย 4.5 พันล้านบาท วันนี้ ปปง. ยืนยันว่าทุกหน่วยงานที่แอ็กชั่นต่อหน้าสื่อไม่มีใครขอเส้นทางการเงินมาเลย กลายเป็นว่าที่สาธารณะเห็นว่ามีความคืบหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในทางคดีอาจจะไม่สามารถเอาผิดกับใครได้เลย เพราะล่าช้ามาก ด้านตำรวจก็มีการยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครกระทรวงมหาดไทยแจ้งแค่ฐานความผิดแต่ไม่ระบุตัวบุคคล ไม่ส่งข้อมูลใดให้ตำรวจเลย ดังนั้น ตนจึงคิดว่าน่าจะยากที่จะเห็นปลายทางของเรื่องนี้
“สิ่งที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดู ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะมีความจริง เพราะเท่าที่พิจารณาในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกหน่วยงานยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลย แม้แต่หมายเรียกเข้ามาเป็นพยานก็ไม่มี ทุกวันนี้ ป.ป.ช. ใช้วิธีการเชิญจากภาพที่ปรากฏออกมามีเจ้าพนักงานใส่ชุดสีกากีกำลังแก้ข้อสอบ จะไม่มีฐานความผิดได้อย่างไร เป็นฐานความผิดซึ่งหน้าอยู่แล้ว ตำรวจสามารถดำเนินการได้เลย ป.ป.ช. สามารถดำเนินการได้เลย แจ้งข้อกล่าวหาให้เป็นคดีได้เลย แต่วันนี้ไม่มี" น.ส.ภคมน กล่าว
ขณะที่่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ลงนามแต่งตั้ง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อกำกับการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
นายอนุทิน ระบุว่า ได้มอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนอธิบดี สถ. รายงานผลการตรวจสอบ และให้กระทรวงมหาดไทยนำข้อมูลที่พบแจ้งต่อคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งจะประชุมในวันถัดไป เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ใครกระทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบ ทำชอบก็รับชอบ ทำผิดก็รับผิด ยึดหลักนี้เป็นบรรทัดฐานไว้ก่อน