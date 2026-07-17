โคตรชั่ว! ลานรับซื้อยางพารา จ.เลย ดัดแปลงตาชั่งโกงน้ำหนัก เอาเปรียบเกษตรกรสวนยาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปากชม จังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายในจังหวัดเลย เข้าตรวจสอบลานรับซื้อขี้ยางพาราแห่งหนึ่งในตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากชม ว่ามีการดัดแปลงตาชั่งเพื่อโกงน้ำหนัก ทำให้เกษตรกรที่นำขี้ยางพารามาจำหน่ายได้รับเงินค่าน้ำหนักต่ำกว่าความเป็นจริง
การเข้าตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของนายสุชิน จันทร์ปาน นายอำเภอปากชม ที่มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทอภิชาต จันทวรรณ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากชม พร้อมปลัดประจำตำบลชมเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย
ผลการตรวจสอบพบว่า ตาชั่งที่ใช้รับซื้อขี้ยางพาราถูกดัดแปลง โดยผู้ประกอบการซ่อนโลหะเพิ่มน้ำหนักไว้ภายในตุ้มถ่วง เพื่อดึงกลไกสปริงให้เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักต่ำกว่าความเป็นจริงขณะรับซื้อจากเกษตรกร ขณะเดียวกันยังมีการเปลี่ยนตุ้มถ่วงชนิดเบา เพื่อให้เครื่องชั่งแสดงน้ำหนักมากกว่าความเป็นจริงในช่วงขายต่อ ส่งผลให้ได้กำไรจากการโกงน้ำหนักทั้งฝั่งรับซื้อและฝั่งจำหน่าย
จากการสอบสวน นาย ม. (นามสมมุติ) เจ้าของกิจการ ให้การรับสารภาพว่าดัดแปลงตาชั่งจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ฐานใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75/1 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงกลม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกประเภทว่า การดัดแปลงเครื่องชั่งหรือโกงน้ำหนัก ถือเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างร้ายแรง หากตรวจพบจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมลักษณะนี้ซ้ำอีก
**ที่มา : เลยไทม์ ออนไลน์**
#NEWS1 รายงาน