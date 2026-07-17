กรมขนส่งทางบกยอมรับ รัฐบาลปราบสแกมเมอร์ ทำรายได้กองทุนเลขทะเบียนสวยหด

ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการ ได้สอบถามถึงรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวยของกรมการขนส่งทางบกในแต่ละปี ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า รายได้จากการประมูลเลขทะเบียนสวยเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังรัฐบาลเดินหน้ามาตรการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างจริงจัง
นายสรพงศ์อธิบายว่า ในอดีตมีผู้เข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง แต่เมื่อรัฐบาลดำเนินมาตรการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตัดวงจรการฟอกเงิน ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมประมูลลดลง ทำให้รายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากการประมูลเลขทะเบียนสวยลดลงตามไปด้วย
ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งของนโยบายปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ แม้มาตรการของภาครัฐจะช่วยสกัดการหลอกลวงและตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายมิจฉาชีพ แต่ก็ส่งผลให้รายได้จากการประมูลเลขทะเบียนสวย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
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