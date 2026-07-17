เจอแล้ว! คนหิ้วฮาร์ดดิสก์แก้ข้อมูลโกงสอบท้องถิ่น แต่หวั่นแค่ตัดตอนถึงบิ๊กบอส

ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด ตำรวจกองบังคับการปราบปรามสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 3 ราย โดยหนึ่งในผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหญิง ถูกนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ หลังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
จากคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวน ระบุพฤติการณ์ว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการนำฮาร์ดดิสก์ซึ่งบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบและไฟล์คำตอบ ไปใช้ในกระบวนการแก้ไขข้อมูลภายในห้องปฏิบัติการของขบวนการทุจริต ถือเป็นบุคคลสำคัญที่เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายในระดับปฏิบัติการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหารายนี้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ทำให้เกิดกระแสจับตาว่า คดีอาจหยุดอยู่เพียงระดับผู้ปฏิบัติการ และไม่สามารถสาวไปถึงผู้สั่งการหรือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ หากไม่มีผู้เกี่ยวข้องรายใดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ขณะเดียวกัน ผู้ต้องหาอีก 2 ราย ยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขยายผลและตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ หาพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยพนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินการออกหมายเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลข้อสอบเพิ่มเติมในระยะต่อไป
ด้านคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เตรียมนำรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติของคะแนนสอบกว่า 5,000 ราย เข้าสู่การพิจารณา เพื่อวินิจฉัยว่าจะมีคำสั่งเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งและให้ออกจากราชการหรือไม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการสะสางคดีทุจริตครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทย
แม้คดีจะเริ่มมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่สังคมยังคงจับตาว่า การสืบสวนจะสามารถขยายผลไปถึงผู้สั่งการระดับสูงและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงได้หรือไม่ หรือคดีจะจบลงเพียงการดำเนินคดีกับผู้ปฏิบัติการบางส่วนเท่านั้น
**ที่มา : กองบังคับการปราบปราม และคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวน**
#NEWS1 รายงาน