เพจดังพัทยาแฉ ทุนจีนกว้านซื้อทำพูลวิลล่าเถื่อนกลางพัทยา นนท.จีนส่งเสียงดังถึงตี 4 ใช้แก๊สหัวเราะ

เพจ **เช็กข่าวพัทยา** เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า ชาวบ้านในพื้นที่เมืองพัทยาร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ กรณีมีการกล่าวอ้างว่ากลุ่มทุนจีนเข้ามากว้านซื้อบ้านในพื้นที่ ก่อนดัดแปลงเป็นพูลวิลล่าเปิดให้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่าพูลวิลล่าดังกล่าวเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่จัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณตี 3–4 ของทุกคืน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างว่าภายในงานปาร์ตี้มีการมั่วสุมใช้ **"แก๊สหัวเราะ"** ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต การปล่อยเช่าผิดประเภท หรือการกระทำความผิดอื่น ๆ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามและสร้างผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น **ข้อกล่าวอ้างจากคลิปและข้อความที่เผยแพร่โดยเพจ "เช็กข่าวพัทยา"** ซึ่งหน่วยงานภาครัฐยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
#NEWS1 รายงาน