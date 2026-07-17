ทนายอั๋นแจ้งข่าว! เลขาสภา สั่งเคลมตึกรัฐสภาเกือบ 900 จุด ก่อนหมดประกันวันสุดท้าย

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ **ทนายอั๋น** เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการยื่นเคลมความเสียหายของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่กับผู้รับเหมา **บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)** แล้ว ภายในวันสุดท้ายก่อนระยะเวลารับประกันผลงานจะสิ้นสุด
ทนายอั๋น ระบุว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ตั้งข้อสังเกตและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหากไม่มีการยื่นเคลมภายในกำหนด เมื่อหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนในการซ่อมแซมอาคารรัฐสภา
ล่าสุด หลังเข้ายื่นหนังสือและสอบถามไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการยืนยันว่า มีการยื่นเคลมกับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ **15 กรกฎาคม** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลารับประกัน โดยมีการแจ้งรายการความเสียหาย **มากกว่า 800 จุด หรือเกือบ 900 จุด** คาดว่ามูลค่าความเสียหายรวมอาจสูงถึงหลายร้อยล้านบาท
ทนายอั๋น มองว่า ถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชน เพราะอย่างน้อยความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการเคลมตามเงื่อนไขการรับประกัน แทนที่จะต้องนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้ซ่อมแซมอาคารรัฐสภาในภายหลัง
ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่ยื่นเคลม รวมถึงวงเงินความเสียหายและผลการพิจารณาของผู้รับเหมาจะต้องติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : ทนายอั๋น
#NEWS1 รายงาน