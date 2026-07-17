สมชายแฉเดือด! อ้างฮั้วรถไฟฟ้า จ่ายรัฐมนตรีเส้นละหมื่นล้าน

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา แสดงความคิดเห็นในรายการ **"คนดังนั่งเคลียร์"** โดยตั้งข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้าของภาครัฐ ว่ามีการฮั้วประมูลและแก้ไขเงื่อนไขโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ จนทำให้เกิดผลประโยชน์มหาศาล พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
นายสมชายกล่าวอ้างว่า ในการประมูลโครงการรถไฟฟ้าบางสาย เดิมมีการตกลงผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้รับเหมา โดยอ้างว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ให้รัฐมนตรีประมาณ **4,000 ล้านบาท** แต่ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือ TOR ทำให้มูลค่าผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น **ประมาณ 10,000 ล้านบาท** สำหรับโครงการเพียงสายเดียว อย่างไรก็ตาม นายสมชายไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลหรือหลักฐานประกอบข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
นอกจากนี้ นายสมชายยังอ้างว่า กระบวนการทุจริตเริ่มตั้งแต่การจัดทำ TOR โดยมีการกำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่เอื้อให้เอกชนบางรายได้เปรียบ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หลายโครงการเสนอราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อย หรือบางโครงการเสนอราคาต่ำมาก ก่อนจะมีการแก้ไขสัญญาในภายหลัง ซึ่งมองว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานตรวจสอบควรให้ความสำคัญ
นายสมชายยังกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และภาคเอกชน โดยอ้างว่า ผู้รับเหมาสนับสนุนพรรคการเมือง ก่อนจะมีการกำหนดเงื่อนไขการประมูลผ่านกระบวนการจัดทำ TOR พร้อมตั้งคำถามถึงที่มาของเงินที่ใช้จ่ายเป็นผลประโยชน์ โดยระบุว่าอาจมีการใช้รูปแบบการถือครองหุ้นหรือวิธีการอื่นในการอำพรางเส้นทางการเงิน แต่ยอมรับว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของตน
อีกประเด็นหนึ่ง นายสมชายวิจารณ์แนวคิดการใช้เงินภาครัฐซื้อคืนโครงการสัมปทานบางแห่ง โดยเห็นว่า เมื่อใกล้ครบกำหนดสัญญา ทรัพย์สินควรกลับคืนสู่รัฐตามเงื่อนไขเดิม ไม่ควรใช้งบประมาณของประชาชนไปซื้อคืน และหลังจากนั้นยังมีการว่าจ้างเอกชนรายเดิมเข้ามาบริหารอีกครั้ง
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็น **คำกล่าวอ้างและความคิดเห็นของนายสมชาย แสวงการ** ที่แสดงในรายการ **"คนดังนั่งเคลียร์"** ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีคำพิพากษาหรือผลการสอบสวนที่ยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
ที่มา : รายการ "คนดังนั่งเคลียร์"
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