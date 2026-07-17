หมอวรงค์สะกิด อย่าฟุ้งว่าไม่ขึ้นเงินเดือนผู้ช่วย สส. มันไม่พอ ต้องลดผู้ช่วยให้เหลือแค่ 3 คน ยกเลิกบำนาญ สส.และ สว.

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี แสดงความคิดเห็นถึงกระแสการไม่ปรับขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยระบุว่า การไม่ขึ้นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง พร้อมเสนอให้มีการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างจริงจัง
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบัน สส. 1 คน มีผู้ช่วยได้ถึง **8 คน** ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินความจำเป็น จึงเสนอให้ลดจำนวนผู้ช่วยลงเหลือเพียง **3 คนต่อ สส. 1 คน** เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ **ยกเลิกสิทธิรับบำนาญของอดีต สส. และอดีต สว.** โดยเห็นว่า งบประมาณในส่วนดังกล่าวควรถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาปากท้องและภาวะเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นสวัสดิการของนักการเมือง
นพ.วรงค์ ระบุว่า หากต้องการปฏิรูประบบการเมืองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การลดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองควรดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการประกาศว่าไม่ปรับขึ้นเงินเดือนผู้ช่วย สส. ซึ่งมองว่าเป็นเพียงมาตรการที่ยังไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ ข้อเสนอของ นพ.วรงค์ เป็นความเห็นทางการเมืองของประธานพรรคไทยภักดี ซึ่งยังไม่ได้เป็นมติของรัฐสภาหรือรัฐบาล และหากจะมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วย สส. หรือยกเลิกสิทธิบำนาญของอดีต สส. และ สว. จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
**ที่มา : คำแถลงของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี**
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