เพจดังแฉ! อ้างกู้ภัยคนดังอักษรย่อ ป. ยักยอกเงินบริจาค 81.9 ล้าน เจ้าตัวยันพร้อมแจง

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังเพจ "ไอ้เก๋าเล่าข่าว" เผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่า กู้ภัยคนดังอักษรย่อ "ป." ซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคม ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาค โดยอ้างว่ามีการยักยอกเงินบริจาคเป็นมูลค่ารวมกว่า 81.9 ล้านบาท
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า ยอดเงินบริจาคทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 246 ล้านบาท และพบรายการถอนเงินครั้งละ 30,000 บาท จำนวน 1,433 ครั้ง รวมทั้งยังมีการถอนเงินสูงสุดในบางวันรวมกันถึง 1 ล้านบาท จึงตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมและความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินบริจาคดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ในขณะนี้ ยังเป็นเพียง ข้อกล่าวอ้างจากเพจบนสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงหรือผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
ด้านผู้ที่ถูกพาดพิง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านช่องทางของตนเอง โดยยืนยันว่า พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็น และพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
#NEWS1 รายงาน