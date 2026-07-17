เพจเล่าข่าวชื่อดัง โพสต์สะเทือนนักการเมืองและเจ้าสัวไทย อ้างรอยเตอร์คุ้ยเจอแล้วใครหุ้นส่วนสแกมเมอร์เขมร

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเพจ **Rungraphee Phetthong** โพสต์ข้อความเตือนนักการเมืองและนักธุรกิจไทย โดยอ้างว่า **สำนักข่าว Reuters** และหน่วยงานของสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชา
ข้อความในโพสต์ระบุว่า บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการคาสิโนในพื้นที่ **โอ-เสม็ด** รวมถึงบริเวณ **ช่องสะงำ** ควรเตรียมรับการตรวจสอบ พร้อมอ้างว่ามีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนหรือมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวไว้แล้ว
นอกจากนี้ โพสต์ยังกล่าวอ้างว่า รายได้จากธุรกิจดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนกองทัพกัมพูชา พร้อมระบุว่าหากมีการดำเนินคดีในอนาคต ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากหน่วยงานของสหรัฐฯ เป็นผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม **ข้อกล่าวหาทั้งหมดในโพสต์ดังกล่าวเป็นการอ้างของผู้โพสต์** และยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานหรือรายชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างต่อสาธารณะ อีกทั้งยังไม่มีการยืนยันจาก **Reuters**, หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของไทย ว่ามีการดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในโพสต์ดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน