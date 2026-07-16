หูย! "อ.วีระ" จี้คมนาคมตรวจเงินนอกงบฯ เชื่อซุกไว้ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้าน

นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 อภิปรายในการประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงคมนาคม โดยตั้งข้อสังเกตถึงตัวเลขงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏในเอกสารราชการ ซึ่งพบว่ามีข้อมูลไม่ตรงกัน พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างจริงจัง
นายวีระ ระบุว่า เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ของสำนักงบประมาณ ระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีงบประมาณปี 2570 ประมาณ 170,000 ล้านบาท และมีเงินนอกงบประมาณราว 3,100 ล้านบาท แต่เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของกระทรวงคมนาคมกลับระบุวงเงินประมาณ 240,000 ล้านบาท และมีเงินนอกงบประมาณราว 4,000 ล้านบาท จึงตั้งคำถามว่าความแตกต่างของตัวเลขดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเงินนอกงบประมาณที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเชื่อว่าเม็ดเงินดังกล่าวอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า **50,000 ล้านบาท** มากกว่าตัวเลข 4,000 ล้านบาทที่มีการรายงาน พร้อมเสนอว่าหากมีเงินดังกล่าวอยู่จริง ก็ควรมีการเปิดเผยและตรวจสอบอย่างโปร่งใส
นายวีระ ยังตั้งข้อสังเกตว่า การลงทุนด้านคมนาคมของประเทศไทยยังมีความซ้ำซ้อน ทั้งระบบขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยเห็นว่าควรลดโครงการที่ทับซ้อนกัน และวางแผนให้เกิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งประเทศ (Connectivity) เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมกันนี้ ยังสะท้อนปัญหาการบำรุงรักษาถนน โดยเฉพาะถนนสายรองของกรมทางหลวงที่ยังขาดไหล่ทาง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากในพื้นที่ต่างจังหวัด พร้อมเสนอให้เร่งยกระดับมาตรฐานถนนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) เปิดเผยผลการศึกษาและแผนแม่บทให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ขณะที่กรมการขนส่งทางบกควรสำรวจสถานีขนส่งที่ถูกปล่อยร้างในหลายจังหวัด และปรับระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนประเด็นการประมูลทะเบียนรถเลขสวย นายวีระ เสนอว่า เงินที่ได้จากการประมูลควรนำเข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การอภิปรายดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 มาตรา 15 ซึ่งพิจารณางบประมาณของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับ ณ อาคารรัฐสภา
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