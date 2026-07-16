ชีวิตจริงแดนใต้ พระอธิการเรวัต แห่งปะนาเระ ปัตตานี สวมกอดเพื่อนรักที่เป็นบาบอ

สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ภาพ พระอธิการเรวัต ธีรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต (วัดกลาง) อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สวมกอดและทักทายอย่างอบอุ่นกับบาบอ ผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเคารพในความแตกต่างทางศาสนา
พระอธิการเรวัต หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "พระโต๊ะเวาะห์" เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความเคารพนับถือจากทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในอำเภอปะนาเระ ด้วยบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างศาสนา และการทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องสองศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากข้อมูลในพื้นที่ ระบุว่า บุคคลที่สวมชุดสีขาวในภาพเป็นบาบอ หรือครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งพบปะกับพระอธิการเรวัตในกิจกรรมของชุมชน โดยทั้งสองฝ่ายต่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ภาพที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนบรรยากาศที่พบเห็นได้จริงในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า แม้จะนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติ ทั้งการช่วยเหลือกันในงานบุญ งานศพ งานประเพณี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
หลายฝ่ายมองว่า ภาพดังกล่าวเป็นตัวอย่างของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นเครื่องยืนยันว่า ความจริงใจ ความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ผู้คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
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