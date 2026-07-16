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ด่วน! "บังโต" โพสต์คลิปสั้นผ่านเพจ "คำโตๆ" ลั่นเตรียมแถลงข่าวเย็นนี้ โซเชียลจับตา มีอะไรอีก?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง **นายวีรชน ศรัทธายิ่ง** หรือ "บังโต" ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารร้าน **เนื้อแท้** โพสต์คลิปวิดีโอสั้นผ่าน เพจ "คำโตๆ" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 13.20 น.

ภายในคลิป บังโตกล่าวสั้น ๆ ว่า

"ผมกำลังเตรียมแถลงข่าวเย็นนี้ แต่กดให้ทันก็แล้วกัน"

แม้คลิปดังกล่าวจะมีความยาวเพียงไม่กี่วินาที แต่ก็สร้างกระแสความสนใจจากผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าตัวยังไม่ได้เปิดเผยว่า การแถลงข่าวในช่วงเย็นจะเป็นเรื่องใด ทำให้ผู้ติดตามต่างพากันคาดเดาว่า อาจมีการชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญในประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

หลังคลิปถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุว่าจะรอติดตามการแถลงข่าวในช่วงเย็น ขณะที่อีกหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า การออกมาประกาศล่วงหน้าเช่นนี้ อาจเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางประการ

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ บังโตยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของการแถลงข่าว ทำให้ทุกฝ่ายยังคงต้องติดตามว่า เจ้าตัวจะมีประเด็นใดมาชี้แจงในช่วงเย็นของวันนี้

#NEWS1 รายงาน