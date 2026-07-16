เดือดทั้งโซเชียล! ทนายอั๋นตั้งคำถาม มท.ตั้งผู้ถูกกล่าวหา คดีโกงสอบ นั่งกรรมการสอบ ขรก.มท. 5 คน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลัง **ทนายอั๋น บุรีรัมย์** โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่า มีบุคคลซึ่งเป็น **หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่น** ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 ราย
ทนายอั๋นระบุข้อความว่า
"ทุเรศจริง ๆ!!! กระทรวงมหาดไทยเอาคนที่เป็น 1 ในผู้ต้องสงสัย ที่ ป.ป.ช. หมายหัว 'คดีโกงสอบ' มาเป็นคณะสอบสวนข้าราชการ มท. 5 คน ถ้าจะเล่น 'ปาหี่' ไปเล่นที่อื่น... ไปเล่นที่เขากระโดงก็ได้ อย่ามาเล่น กทม."
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดี ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการ เนื่องจากอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการโพสต์ของ **ทนายอั๋น บุรีรัมย์** และจนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย** ขณะที่บุคคลที่ถูกพาดพิงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
#News1 รายงาน