อ.เบียร์ฟาด E-หมอดูทั้งหลาย ทายแม่นแล้วช่วยอะไรได้ เรื่องไม่เกิดเงียบกริบ เหตุเกิดแห่ชูคอ

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดถึงกระแสหมอดูที่ออกมาอ้างคำทำนายภายหลังเกิดเหตุการณ์สำคัญ โดยตั้งคำถามว่า หากการทำนายไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งความสูญเสียได้ แล้วการพยากรณ์จะมีประโยชน์อะไร
อ.เบียร์ ระบุว่า ทุกครั้งที่เกิดเหตุร้าย ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติ มักมีหมอดูบางรายรีบออกมาอ้างว่าเคยทำนายไว้ล่วงหน้า แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงกลับไม่มีใครพูดถึง พร้อมวิจารณ์ว่าเป็นการฉวยโอกาสจากความสูญเสียของผู้อื่นเพื่อสร้างชื่อเสียงและผลประโยชน์ให้กับตัวเอง
นอกจากนี้ อ.เบียร์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากอ้างว่าสามารถมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริง ก็ควรระบุวัน เวลา สถานที่ หรือวิธีป้องกันให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมรับมือ ลดความเสียหาย และช่วยชีวิตประชาชนได้ ไม่ใช่เพียงการพูดกว้าง ๆ แล้วค่อยออกมาเคลมภายหลังเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
อ.เบียร์ ยกตัวอย่างว่า การทำนายเพียงว่า "ย่านลาดพร้าวจะเกิดไฟไหม้" โดยไม่ระบุสถานที่หรือช่วงเวลาที่ชัดเจน ย่อมไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเหตุได้ เพราะทุกพื้นที่ล้วนมีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้ทั้งสิ้น จึงมองว่าการทำนายในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ความแม่นยำได้
พร้อมกันนี้ อ.เบียร์ ยังวิจารณ์ผู้ที่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างของหมอดูโดยไม่ใช้เหตุผล โดยเห็นว่า การอ้างคำทำนายหลังเกิดเหตุเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยาก และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ และให้ความสำคัญกับการป้องกัน ความรู้ และข้อเท็จจริง มากกว่าการยึดติดกับความเชื่อหรือคำพยากรณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของ อ.เบียร์ ที่สะท้อนมุมมองต่อการอ้างคำทำนายหลังเกิดเหตุการณ์ และได้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ ทั้งจากผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่มีความเชื่อในศาสตร์การพยากรณ์
#News1 รายงาน