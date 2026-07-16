งามไส้ประกันสังคม! สตง.แฉ ใช้ Excel ทำบัญชี 10 ปี ทรัพย์สินหายปริศนากว่า 4 พันล้าน

ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานประกันสังคมกลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลัง **ไอซ์ รัชนก ศรีนอก** สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2568 โดยระบุว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ เนื่องจากพบความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบทรัพย์สินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท
ไอซ์ รัชนก เปิดเผยว่า ในช่วงแรกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงต่อกรรมาธิการว่า ไม่ใช่กรณีทุจริตหรือทรัพย์สินสูญหาย แต่เป็นความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ทางบัญชีหลายครั้ง ทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเชิญ สตง. และสำนักงานประกันสังคมเข้าชี้แจงร่วมกัน กลับพบว่ามีข้อสังเกตหลายประเด็นที่แตกต่างจากคำชี้แจงเดิม
หนึ่งในประเด็นสำคัญคือ วิธีการจัดทำบัญชีของสำนักงานประกันสังคม โดย สตง. ระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการจัดทำบัญชีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านไฟล์ **Microsoft Excel** ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่มีระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง หรือ Log ทำให้ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ ขณะที่ สตง. เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือแนะนำให้สำนักงานประกันสังคมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ **GFMIS** ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2556 แต่ไม่ได้รับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ไอซ์ รัชนก ยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้สำนักงานประกันสังคมจะใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท พัฒนาระบบ ERP ของตนเอง และตรวจรับระบบแล้วตั้งแต่ปี 2565 แต่สุดท้ายกลับไม่ได้ใช้งานจริง และยังคงใช้ Excel ในการจัดทำข้อมูลบัญชีเช่นเดิม
สำหรับตัวเลขผลต่างที่ สตง. ตรวจพบ แบ่งเป็นผลต่างจากการบันทึกบัญชีประมาณ 382 ล้านบาท ซึ่งสามารถตรวจสอบพบได้เกือบทั้งหมด เหลือเพียงไม่กี่ล้านบาทที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่ผลต่างจากการตรวจสอบทรัพย์สินประมาณ 3,600 ล้านบาท ยังสามารถตรวจสอบพบได้เพียงบางส่วน ทำให้ยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการกระทบยอดและตรวจสอบรายละเอียด
ด้านสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาทางบัญชีและการกระทบยอดทรัพย์สิน ไม่ใช่การยักยอกหรือทุจริต และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนเป็นเจ้าของเงินกองทุน และยังต้องรอผลการตรวจสอบและชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการต่อไป
#News1 รายงาน