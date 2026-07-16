ทูตจีนเดือด! จีนปล่อยน้ำเสียลงแม่โขงไม่เป็นความจริง ชี้เป็นการป้ายสี

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ตอบโต้กระแสที่มีการเชื่อมโยงว่า ประเทศจีนเป็นต้นตอของปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง โดยยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะระบุแหล่งกำเนิดของมลพิษ หรือชี้ความรับผิดชอบไปยังฝ่ายใดได้ พร้อมระบุว่า การกล่าวหาว่าจีนเป็นผู้ปล่อยมลพิษลงสู่ลำน้ำ เป็นการกล่าวหาและป้ายสีที่ปราศจากข้อเท็จจริง ฝ่ายจีนจึงคัดค้านการกระทำดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
นายจาง เจี้ยนเหว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า จีนหวังให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล และหลีกเลี่ยงการนำประเด็นสิ่งแวดล้อมไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง พร้อมย้ำว่า หากยังไม่มีผลการตรวจสอบที่ชัดเจน ก็ไม่ควรรีบด่วนสรุปหรือกล่าวหาไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง
ด้านพรรคประชาชนออกมาชี้แจงว่า เอกสารที่นำไปยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตจีน ไม่ได้มีเจตนากล่าวโทษรัฐบาลจีน แต่เป็นการส่งมอบผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของนักวิชาการไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน รวมถึงพิกัดเหมืองหลายพันแห่ง เพื่อให้รัฐบาลจีนสามารถนำไปตรวจสอบว่ามีผู้ประกอบการหรือบริษัทสัญชาติจีนรายใดเกี่ยวข้องหรือไม่ และหากพบการกระทำผิด ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายของจีนได้
ข้อมูลที่ส่งมอบยังเสนอให้จีนพิจารณาใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเหมือง การลงทุนในต่างประเทศ และการควบคุมการส่งออก หากพบว่ามีบริษัทจีนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า ปัญหามลพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ และควรใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวชี้ขาด มากกว่าการกล่าวหาโดยปราศจากข้อสรุปที่ชัดเจน
ขณะนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทั้งฝ่ายไทยและจีนต่างยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและแม่น้ำโขง
#News1 รายงาน