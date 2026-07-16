ปลื้ม นช.ตั้มตาหลับแล้ว เจ๊อ้อยเปิดใจผ่านสนธิ แจงเหตุผลที่ "ขยะแขยง" นช.ตั้ม

คุณสนธิ ลิ้มทองกุล เปิดเผยในรายการ **"สนธิเล่าเรื่อง"** ว่า **"เจ๊อ้อย"** ได้เดินทางมาพบตนและอาจารย์ปานเทพ พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกต่อกรณีข้อพิพาทกับ **"นช.ตั้ม"** รวมถึงเหตุผลที่เขียนจดหมายตอบโต้ผ่านลายมือ โดยใช้คำว่า **"ขยะแขยง"**
คุณสนธิระบุว่า เจ๊อ้อยอธิบายว่า สาเหตุที่รู้สึกเช่นนั้น เพราะเห็นว่าพฤติกรรมของคู่กรณีในจดหมายที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งมีลักษณะอ่อนน้อมและขอความเห็นใจ แตกต่างจากท่าทีในการซักค้านภายในศาลอย่างสิ้นเชิง โดยระหว่างการพิจารณาคดี มีการพาดพิงและนำสมาชิกในครอบครัวของเจ๊อ้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี ทำให้รู้สึกไม่สอดคล้องกับสิ่งที่สื่อสารภายหลัง
นอกจากนี้ เจ๊อ้อยยังเปิดเผยว่า เพิ่งทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ **"มี่"** และ **"เตอร์"** พร้อมกับที่สื่อมวลชนนำเสนอ โดยอ้างว่ามีความพยายามชักชวนให้ทั้งสองดำเนินคดีเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงแรม เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์มูลค่า 20 ล้านบาท ทำให้ตนรู้สึกเห็นใจทั้งสองคน เพราะที่ผ่านมาเข้าใจผิดมาตลอด
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่า เจ๊อ้อยถูก **"บ้านพระอาทิตย์"** ครอบงำ หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างกระแสให้กับช่อง News1 นั้น เจ๊อ้อยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พร้อมชี้แจงว่า เป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณสนธิและอาจารย์ปานเทพด้วยตนเอง อีกทั้งเคยเสนอจะมอบเงินช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว แต่ได้รับการปฏิเสธ
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจารย์ปานเทพไม่ควรออกมาพูดแทนเจ๊อ้อยนั้น คุณสนธิเปิดเผยว่า เจ๊อ้อยยืนยันด้วยตนเองว่า ได้มอบอำนาจให้อาจารย์ปานเทพเป็นผู้ชี้แจง สรุป และตอบโต้ประเด็นต่าง ๆ แทนตนอย่างชัดเจน
ช่วงท้าย คุณสนธิกล่าวว่า เจ๊อ้อยได้ฝากข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า บทเรียนสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ พร้อมย้ำว่า ครอบครัวคือคนที่สามารถไว้วางใจได้มากที่สุด ขณะที่การจะหาความซื่อสัตย์จากคนนอกนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
#News1 รายงาน