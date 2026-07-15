ศุภจีถามหา "ข้าวแกง 30 บาท" อดนึกถึงร้าน "ไทยรักดี ข้าวแกง 10 บาท" ของหมอวรงค์ไม่ได้

ประเด็นเรื่อง "ข้าวแกงราคาประหยัด" กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดอาหารราคาประหยัด พร้อมตั้งคำถามว่าปัจจุบันยังมี "ข้าวแกง 30 บาท" อยู่จริงหรือไม่
เมื่อประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้หลายคนในโลกออนไลน์นึกถึง ร้านไทยรักดี ข้าวแกง 10 บาท ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ซึ่งเปิดขึ้นภายใต้แนวคิดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก ร้านตั้งอยู่ภายใน อาคารไทยภักดี ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้งช่วงกลางวัน และมีการขยายเวลาเปิดบริการในบางช่วงตามความต้องการของลูกค้า
จุดเด่นของร้านคือ กับข้าวเริ่มต้นถ้วยละ 10 บาท ข้าวสวยราคา 10 บาท ส่วนเมนูที่มีต้นทุนสูง เช่น ปลาทอด หรือเมนูพิเศษบางรายการ จะจำหน่ายในราคา 20 บาท พร้อมบริการน้ำดื่มฟรี และให้ลูกค้าบริการตนเองเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน
เมนูอาหารมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละวันประมาณ 17–18 เมนู ทั้งอาหารผัด แกง ต้ม ทอด และอาหารใต้ เช่น กะเพราหมูสับ หมูกระเทียม ไข่พะโล้ น้ำพริกกะปิ แกงเผ็ด แกงจืด รวมถึงเมนูตามฤดูกาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้
นพ.วรงค์ เคยอธิบายว่า แนวคิดของร้านไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร แต่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความท้าทาย โดยหวังให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาประหยัด
แม้กรณี "ข้าวแกง 30 บาท" ที่กำลังเป็นประเด็น และ "ไทยรักดี ข้าวแกง 10 บาท" จะเป็นคนละบริบท แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการบางรายที่พยายามตรึงราคาอาหารให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน แม้ต้องเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
#News1 รายงาน
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