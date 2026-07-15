เพจดังจี้รัฐบาลเปิดรายชื่อคนโกงสอบท้องถิ่น 5,814 คนให้คนไทยได้รู้

กระแสเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อจากกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย" ได้เผยแพร่ข้อความเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนทั้งหมดจำนวน 5,814 ราย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความโปร่งใสต่อกระบวนการดำเนินการของภาครัฐ
การเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีมติให้เพิกถอนรายชื่อผู้สอบคัดเลือกจำนวน 5,814 ราย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดปกติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกลายเป็นคดีที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด
ผู้ที่สนับสนุนการเปิดเผยรายชื่อให้เหตุผลว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นสาธารณะที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและการสอบแข่งขันของภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นบทเรียนในการป้องกันการทุจริตในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่เห็นว่า การเปิดเผยรายชื่อบุคคลควรดำเนินการภายใต้หลักกฎหมาย โดยต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานะของแต่ละคดี หากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือการใช้สิทธิตามกระบวนการกฎหมาย ก็จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของบุคคล
ทั้งนี้ ประเด็นการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
#News1 รายงาน