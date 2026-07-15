กองทัพภาคที่ 2 แถลงผลประชุม RBC ไทย–กัมพูชา สรุป 7 ประเด็นสำคัญ

กองทัพภาคที่ 2 เผยผลการหารือและประสานงานของกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ไทย–กัมพูชา ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ของไทย กับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันใน 7 ประเด็นสำคัญ เพื่อรักษาบรรยากาศความร่วมมือและลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน
ประเด็นแรก ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสำเร็จของกลไก RBC ที่ใช้เป็นช่องทางประสานงานแก้ไขปัญหาชายแดน โดยนับตั้งแต่การประชุม GBC ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 มีการประสานงานร่วมกันแล้ว 142 ครั้ง ส่งผลให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยสันติวิธี พร้อมขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ร่วมประสานงานอย่างต่อเนื่อง และร่วมป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอม
ประเด็นที่สอง ฝ่ายไทยกล่าวขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ส่งตัวประชาชนไทยซึ่งพลัดหลงกลับประเทศอย่างปลอดภัย โดยระบุว่าเป็นผลจากความร่วมมือภายใต้กลไก RBC ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นสัญญาณที่ดีต่อความร่วมมือในด้านอื่นต่อไป
ประเด็นที่สาม กองทัพภาคที่ 2 แจ้งว่าได้รับรายงานการได้ยินเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องคานม้าหลายครั้งตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม แต่จากการตรวจสอบของฝ่ายไทยไม่พบการปฏิบัติการทางทหารหรือการใช้อาวุธในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ขอให้ฝ่ายกัมพูชาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน
ประเด็นที่สี่ ฝ่ายไทยขอความร่วมมือไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายกำลังหรือตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวลวดหนามชายแดน เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไม่คาดคิด ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
ประเด็นที่ห้า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดน พร้อมร่วมกันชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชนอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลและลดการแพร่กระจายของข่าวปลอม
ประเด็นที่หก กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงว่า การก่อสร้างเส้นทางตามแนวชายแดนของฝ่ายไทย เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมมีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามความจำเป็น โดยไม่มีการเพิ่มกำลังทหาร และดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทย
ประเด็นสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายยืนยันจะยึดถือแนวปฏิบัติตามข้อตกลงของการประชุม GBC ครั้งที่ 3 อย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อสงสัยหรือเหตุการณ์ใด ๆ ให้ใช้ช่องทางประสานงานของ RBC เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์อันดีบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาต่อไป
ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นผลการหารือในระดับกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ของไทยกับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง แก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนด้วยสันติวิธี และลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
#News1 รายงาน