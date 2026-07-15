คนไทยเฮ! ปลดแอกค่าไฟ ทางออกจากบิลประชาชนแล้ว

รัฐบาลเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน หลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบค่าไฟครั้งสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยได้รับอัตราค่าไฟ 200 หน่วยแรก ในอัตรา 3 บาทต่อหน่วย พร้อมปรับโครงสร้างต้นทุนค่าไฟให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระของประชาชนในภาวะค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มาก ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศ และคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์หลายล้านครัวเรือน หากมาตรการมีผลบังคับใช้ตามแผน
นอกจากการปรับอัตราค่าไฟแล้ว กพช. ยังเห็นชอบให้แยกภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนรับผิดชอบเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของตนเอง ขณะเดียวกัน ยังมีแนวทางนำรายได้จากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ มาช่วยชดเชยต้นทุนในระบบ เพื่อลดภาระของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
รัฐบาลระบุว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบพลังงานในระยะยาว เพื่อให้การจัดเก็บค่าไฟมีความโปร่งใส สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
หลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดและประกาศหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีเป้าหมายให้มาตรการเริ่มมีผลกับรอบบิลค่าไฟเดือนสิงหาคม 2569 หากทุกขั้นตอนแล้วเสร็จตามกำหนด
#News1 รายงาน