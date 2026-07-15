บังโตมาแล้ว! ขอโทษพนักงาน แจงวิกฤตสภาพคล่อง ยันจ่ายเงินเดือนครบแล้ว

ผู้บริหาร บริษัท คอมพานี บี จำกัด เจ้าของแบรนด์ร้านอาหาร "เนื้อแท้" ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานล่าช้า โดย นายวีรชน ศรัทธายิ่ง (บังโต) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท พร้อมด้วย นายนภศูล รามบุตร (บังตาล) ร่วมอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมกล่าวขอโทษพนักงาน ลูกค้า เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บังโตกล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเนื้อแท้เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจอาหารฮาลาลที่ดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม พร้อมยืนยันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกเสมอ
สำหรับสาเหตุของปัญหา บังโตอธิบายว่า บริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนต้องขายหุ้นบางส่วนเพื่อนำเงินมาดูแลพนักงานและรักษาการจ้างงาน ก่อนจะขยายสาขาอย่างรวดเร็วตามแผนธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนแฝงและภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
บังโตยอมรับว่า บริษัทมีปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกล่าวขอโทษพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันว่า บริษัทไม่เคยมีเจตนาเบี้ยวหรือปฏิเสธการจ่ายเงินเดือน แต่เป็นปัญหาจากกระแสเงินสดที่ไม่เพียงพอในช่วงเวลานั้น
ผู้บริหารยังเปิดเผยว่า ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งบังโต บังตาล และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต่างงดรับเงินเดือนของตนเอง เพื่อรักษาสภาพคล่องและนำเงินไปดูแลพนักงานเป็นลำดับแรก
บังโตระบุว่า ล่าสุดบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) ทำให้สามารถโอนเงินเดือนให้พนักงานได้ครบถ้วนแล้ว พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันพนักงานทุกคนได้รับเงินเดือนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทจะเร่งฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงประเด็นสิทธิประกันสังคม โดยยืนยันว่าพนักงานยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และหากมีกรณีที่ได้รับผลกระทบ บริษัทพร้อมรับผิดชอบดูแลเป็นรายกรณี
บังโตยังกล่าวขอโทษเกษตรกรผู้ร่วมโครงการวัวแดง ที่บริษัทไม่สามารถรับซื้อวัวได้ตามแผนในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงขอโทษลูกค้าที่บางช่วงสินค้าและเมนูไม่ครบถ้วน พร้อมยืนยันว่าหลังได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน บริษัทจะทยอยเติมวัตถุดิบ เพิ่มสินค้า และเดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ช่วงท้ายของการชี้แจง บังโตและบังตาลยืนยันว่า ทั้งสองยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท คอมพานี บี จำกัด และยังมีบทบาทในการบริหารธุรกิจเช่นเดิม พร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และเกษตรกร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามต่อไป
#News1 รายงาน