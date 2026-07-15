เนื้อแท้แก้ปัญหาแล้ว พนักงานยืนยันได้รับเงินเดือนครบทุกคน

ความคืบหน้ากรณีพนักงานของ บริษัท คอมพานี บี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ "เนื้อแท้" ร้องเรียนปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้า ล่าสุดสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว หลังบริษัทได้ดำเนินการโอนเงินเดือนให้กับพนักงานครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนหน้านี้ News1 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานที่ได้รับผลกระทบ และได้ประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท โดย คุณตาล ซึ่งเป็นผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและตั้งเป้าจะดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานครบภายในสิ้นเดือนนี้
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด บริษัทสามารถดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้เร็วกว่ากำหนดที่แจ้งไว้ โดย News1 ได้รับการยืนยันจากพนักงานที่เคยร้องเรียนว่า เงินเดือนได้โอนเข้าบัญชีครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และพนักงานทุกคนได้รับเงินเดือนครบเป็นที่เรียบร้อย
กรณีดังกล่าวถือเป็นการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากบริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขตามที่ได้ให้คำมั่นไว้กับ News1 และพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนครบถ้วนได้รับการยืนยันจากพนักงานที่เคยร้องเรียนเข้ามายังสถานี News1 โดยตรง ซึ่งยืนยันว่าพนักงานทุกคนได้รับเงินเดือนครบเรียบร้อยแล้ว
#News1 รายงาน