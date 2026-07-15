หนุ่มอินฟลูอ้างจับพิรุธนอมินีทุนจีน หลุดคำ "นายใหญ่" คือใครกันแน่?

กลายเป็นอีกประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังหนุ่มอินฟลูรายหนึ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นต่อกรณีโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของโครงการออกมายืนยันว่าเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียว มีเอกสารสิทธิ์ครบถ้วน จึงไม่ใช่นอมินีของกลุ่มทุนจีนตามที่ถูกตั้งข้อสงสัย
อย่างไรก็ตาม หนุ่มอินฟลูรายดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่า ระหว่างการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของโครงการ มีชายชาวจีนปรากฏตัวอยู่เคียงข้างตลอดเวลา จึงมองว่าเป็นประเด็นที่สังคมสามารถตั้งคำถามได้ว่า หากไม่มีความเกี่ยวข้อง เหตุใดจึงเข้ามามีบทบาทในการติดตามและรับฟังการชี้แจงอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่าป้ายของโครงการส่วนใหญ่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก ขณะที่ภาษาไทยมีเพียงเล็กน้อย พร้อมอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าของโครงการที่ระบุว่า "นายใหญ่" เป็นผู้แนะนำให้ปรับป้ายและการสื่อสารมาใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากจะใช้ภาษาจีนก็ให้มีขนาดเล็กลง จึงเกิดคำถามตามมาว่า บุคคลที่ถูกเรียกว่า "นายใหญ่" คือใคร และมีความเกี่ยวข้องกับโครงการในฐานะใด
หนุ่มอินฟลูยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของเงินที่ใช้ซื้อที่ดิน ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับประเด็นนอมินีทุนจีน
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตของผู้โพสต์คลิป ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
#News1 รายงาน