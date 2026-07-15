ซิโนไทยเฮ นำโด่งประมูลงานอู่รถเมล์ EV 435.4 ล้าน รอเคาะบอร์ด ขสมก.

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขึ้นแท่นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อู่รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วงเงิน 435.4 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) และการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในอู่รถโดยสารทั้ง 9 แห่ง
อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ถือว่าได้ข้อยุติ เนื่องจากผลการประกวดราคาจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขสมก. ชุดใหม่ ก่อนจึงจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการและลงนามในสัญญาได้
สำหรับโครงการดังกล่าวครอบคลุมการปรับปรุงอู่รถโดยสาร 9 แห่ง ประกอบด้วยงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ปรับปรุงลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้ากำลัง และติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการให้บริการรถเมล์ EV รุ่นใหม่จำนวน 1,520 คัน
หากโครงการเดินหน้าตามแผน ผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างหลังได้รับมอบพื้นที่ โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 120 วัน เพื่อให้ทันรองรับการทยอยส่งมอบรถเมล์ EV ล็อตแรกในปี 2570 ซึ่งจะเข้ามาทดแทนรถโดยสารปรับอากาศและรถเมล์ร้อนรุ่นเก่าที่ให้บริการมาเป็นเวลานาน พร้อมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานครสู่การใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น