สะเทือนพัทยา คนไทยอยู่ยาก! แรงงานเขมรจับมือเมียนมา ประกาศล่า "เฮียตี๋" คนไทย

ชลบุรี – ตำรวจ สภ.หนองปรือ เร่งคลี่คลายคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงวัยรุ่นชายอายุ 17 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในซอยชัยพฤกษ์ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุกลุ่มชายฉกรรจ์หลายคนบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินและรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ก่อนจะย้อนกลับมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กลุ่มผู้เสียหาย 3 นัด ส่งผลให้วัยรุ่นชายวัย 17 ปี ถูกยิงเข้าที่ชายโครงด้านขวา อาการสาหัส แพทย์ต้องเร่งผ่าตัดนำหัวกระสุนออก
พนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บพยานหลักฐาน และสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์หลายปาก ซึ่งให้การสอดคล้องกันว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่ไม่ให้ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพ ก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่ พร้อมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย 1 คัน
จากคำให้การของผู้เสียหายและพยาน ระบุว่า ชนวนเหตุเริ่มต้นจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่มีการท้าทายกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนจะลุกลามเป็นการตามรังควานและเผชิญหน้ากันหลายครั้ง กระทั่งนำมาสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในครั้งนี้ โดยผู้เสียหายได้ส่งมอบภาพถ่ายผู้ต้องสงสัย ข้อความข่มขู่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคดี
ภายหลังเกิดเหตุ "เฮียตี๋" ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ เพื่อให้ปากคำและแสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมยืนยันว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยมีเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มคู่กรณีจนกลายเป็นคดีความ และได้รับข้อมูลว่ามีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ประกาศติดตามตัวและข่มขู่เอาชีวิต จึงเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและขอความคุ้มครองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนยืนยันว่า ประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับแรงงานชาวกัมพูชาและชาวเมียนมานั้น ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพิสูจน์ตัวผู้กระทำผิดและแรงจูงใจของคดี หากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
ด้านหน่วยงานตำรวจยืนยันว่า จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี พร้อมขยายผลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน