ญี่ปุ่นมิตรแท้! จับมือไทย เมียนมา ลาว แก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนลุ่มน้ำโขง หวังตั้งทีมคุมมลพิษทางน้ำระยะยาว

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษจากการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและพื้นที่ภาคเหนือของไทย โดยเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ระหว่างวันที่ **16–17 กรกฎาคม** เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนและยกระดับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
เบื้องต้น จะมีการแจกชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมติดตั้งระบบกำจัดสารหนูในระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จาก **ไทย เมียนมา และลาว** ร่วมกับ JICA เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินข้ามพรมแดน ให้สามารถติดตามสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในลุ่มน้ำโขง
อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการผลักดันแนวคิด **เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)** โดยเตรียมศึกษาการพัฒนาโครงการผ้าไหมไทยปลอดสารเคมี เพื่อลดการใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิต และลดการปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ำตั้งแต่ต้นทาง
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเกี่ยวกับปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างไทย ญี่ปุ่น เมียนมา และลาว ถูกคาดหวังว่าจะไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในระยะยาว เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
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