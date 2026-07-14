xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

จีนอ่วม! น้ำท่วมหนักในมณฑลเหอเป่ย หลังอิทธิพลพายุบาวี ถนนจมกว่า 2 เมตร ชาวบ้านกว่า 1,800 คนติดค้าง**

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีนเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ หลังพายุไต้ฝุ่น **บาวี (Bavi)** พัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน แต่ยังคงนำความชื้นจำนวนมหาศาลเข้าสู่พื้นที่ทางตอนเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอเป่ยและมณฑลเหลียวหนิง โดย **สำนักข่าว Reuters** รายงานว่า หลายเมืองประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ถนนสายหลักกลายเป็นแม่น้ำ และการสัญจรถูกตัดขาดในหลายจุด

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแห่งหนึ่งคือ **อำเภอปกครองตนเองแมนจูกวานเฉิง (Kuancheng Manchu Autonomous County)** เมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย ซึ่งระดับน้ำในบางพื้นที่สูงกว่า **2 เมตร** รถยนต์จำนวนมากถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายและจมอยู่กลางกระแสน้ำ ขณะที่ประชาชนกว่า **1,800 คน** ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพและให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งคืน

รายงานระบุว่า ภาพจากพื้นที่เกิดเหตุเผยให้เห็นรถยนต์หลายคันถูกน้ำป่าพัดไหลไปตามกระแสน้ำ บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะที่บางพื้นที่ประชาชนต้องใช้เรือและอุปกรณ์ลอยน้ำในการอพยพออกจากจุดเสี่ยง

นอกจากมณฑลเหอเป่ยแล้ว หลายพื้นที่ใน **มณฑลเหลียวหนิง** ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกัน ส่งผลให้ทางการต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่ง ระงับการเดินรถไฟบางเส้นทาง และประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง

**สำนักข่าว Reuters** รายงานเพิ่มเติมว่า ทางการจีนได้ประกาศ **เตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุด (สีแดง)** ในหลายพื้นที่ พร้อมเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

ขณะที่ **กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน** เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแม่น้ำทั่วประเทศอย่างน้อย **46 สาย** ที่มีระดับน้ำสูงเกินระดับเฝ้าระวัง และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอิทธิพลของพายุบาวีอาจทำให้เกิดฝนตกหนักเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศระบุว่า จีนเผชิญเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#News1 รายงาน