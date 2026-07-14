จีนอ่วม! น้ำท่วมหนักในมณฑลเหอเป่ย หลังอิทธิพลพายุบาวี ถนนจมกว่า 2 เมตร ชาวบ้านกว่า 1,800 คนติดค้าง**

พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีนเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ หลังพายุไต้ฝุ่น **บาวี (Bavi)** พัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน แต่ยังคงนำความชื้นจำนวนมหาศาลเข้าสู่พื้นที่ทางตอนเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอเป่ยและมณฑลเหลียวหนิง โดย **สำนักข่าว Reuters** รายงานว่า หลายเมืองประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ถนนสายหลักกลายเป็นแม่น้ำ และการสัญจรถูกตัดขาดในหลายจุด
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแห่งหนึ่งคือ **อำเภอปกครองตนเองแมนจูกวานเฉิง (Kuancheng Manchu Autonomous County)** เมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย ซึ่งระดับน้ำในบางพื้นที่สูงกว่า **2 เมตร** รถยนต์จำนวนมากถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายและจมอยู่กลางกระแสน้ำ ขณะที่ประชาชนกว่า **1,800 คน** ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพและให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
รายงานระบุว่า ภาพจากพื้นที่เกิดเหตุเผยให้เห็นรถยนต์หลายคันถูกน้ำป่าพัดไหลไปตามกระแสน้ำ บ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะที่บางพื้นที่ประชาชนต้องใช้เรือและอุปกรณ์ลอยน้ำในการอพยพออกจากจุดเสี่ยง
นอกจากมณฑลเหอเป่ยแล้ว หลายพื้นที่ใน **มณฑลเหลียวหนิง** ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกัน ส่งผลให้ทางการต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่ง ระงับการเดินรถไฟบางเส้นทาง และประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
**สำนักข่าว Reuters** รายงานเพิ่มเติมว่า ทางการจีนได้ประกาศ **เตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุด (สีแดง)** ในหลายพื้นที่ พร้อมเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา
ขณะที่ **กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน** เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแม่น้ำทั่วประเทศอย่างน้อย **46 สาย** ที่มีระดับน้ำสูงเกินระดับเฝ้าระวัง และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอิทธิพลของพายุบาวีอาจทำให้เกิดฝนตกหนักเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศระบุว่า จีนเผชิญเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#News1 รายงาน