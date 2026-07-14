ด่วน! อ.ปานเทพโพสต์สงสัย ที่หนุ่มชุดพรางให้สัมภาษณ์ว่าร้านไม่ให้ออกประตูฉุกเฉินต้องจ่ายก่อนจริงหรือไม่

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของประเด็นเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ยังคงถูกตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง หลัง **อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์** ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
**"ตอนนี้อยากรู้ว่า กรณีไฟไหม้และไม่ให้ออกบางประตู เพราะต้องจ่ายเงินก่อนจริงหรือไม่?"**
โดยประเด็นดังกล่าวมีที่มาจากคำให้สัมภาษณ์ของชายรายหนึ่งที่สวมชุดลายพราง ซึ่งปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนัก โดยอ้างว่ามีการไม่เปิดทางออกบางประตู และผู้ที่ต้องการออกจากร้านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อน ทำให้ประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงแรกของการรายงานข่าว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้เกิดข้อสงสัยขึ้นในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า **1.5 ล้านคน** ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า ชายชุดลายพรางคนดังกล่าว **ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ** และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจในพื้นที่ แต่เป็นเพียงผู้ที่แต่งกายแนวคอสเพลย์ โดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งเดินทางกลับจากงานประกวดแต่งกายคอสเพลย์ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เพจดังกล่าวยังระบุอีกว่า ชายคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายช่อง จนทำให้หลายฝ่ายเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ทั้งที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสถานะหรือบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ
จากกระแสดังกล่าว ทำให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคำให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า **"ร้านไม่ยอมเปิดประตูบางจุด เพราะต้องจ่ายเงินก่อน"** ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ** ว่า มีการปิดกั้นประตูทางออกหรือเรียกเก็บเงินก่อนออกจากร้านตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะของชายชุดลายพรางรายดังกล่าว ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไป
ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงต้องรอผลการตรวจสอบจากพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
#News1 รายงาน
**"ตอนนี้อยากรู้ว่า กรณีไฟไหม้และไม่ให้ออกบางประตู เพราะต้องจ่ายเงินก่อนจริงหรือไม่?"**
โดยประเด็นดังกล่าวมีที่มาจากคำให้สัมภาษณ์ของชายรายหนึ่งที่สวมชุดลายพราง ซึ่งปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุ และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนัก โดยอ้างว่ามีการไม่เปิดทางออกบางประตู และผู้ที่ต้องการออกจากร้านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อน ทำให้ประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงแรกของการรายงานข่าว
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้เกิดข้อสงสัยขึ้นในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า **1.5 ล้านคน** ออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า ชายชุดลายพรางคนดังกล่าว **ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ** และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจในพื้นที่ แต่เป็นเพียงผู้ที่แต่งกายแนวคอสเพลย์ โดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งเดินทางกลับจากงานประกวดแต่งกายคอสเพลย์ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เพจดังกล่าวยังระบุอีกว่า ชายคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายช่อง จนทำให้หลายฝ่ายเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ทั้งที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสถานะหรือบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ
จากกระแสดังกล่าว ทำให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคำให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า **"ร้านไม่ยอมเปิดประตูบางจุด เพราะต้องจ่ายเงินก่อน"** ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ **ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ** ว่า มีการปิดกั้นประตูทางออกหรือเรียกเก็บเงินก่อนออกจากร้านตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะของชายชุดลายพรางรายดังกล่าว ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไป
ประเด็นดังกล่าวจึงยังคงต้องรอผลการตรวจสอบจากพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
#News1 รายงาน