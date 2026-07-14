คนแบบนี้เยอะจัง! เพจดังสงสัยโอละพ่อ หนุ่มชุดพรางที่ทุกช่องสัมภาษณ์ ที่แท้แค่แต่งคอสเพลย์

**โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง** หลังเพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า **1.5 ล้านคน** โพสต์ข้อความระบุว่า บุคคลที่สวมชุดลายพรางและปรากฏตัวในพื้นที่เหตุการณ์ จนมีหลายสื่อมวลชนสัมภาษณ์และถูกเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น แท้จริงแล้ว **ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ** แต่เป็นเพียงผู้ที่แต่งกายแบบคอสเพลย์เท่านั้น
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า บุคคลดังกล่าวเพิ่งเดินทางกลับจากงานประกวดแต่งกายคอสเพลย์ที่ **ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต** และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แต่อย่างใด แต่กลับมีการเผยแพร่ภาพและให้สัมภาษณ์ผ่านหลายช่องทาง จนทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง
นอกจากนี้ เพจยังอ้างข้อมูลจากบุคคลที่ใช้ชื่อ **"ราชานศท"** ซึ่งระบุว่าเป็นเพื่อนสนิทของชายคนดังกล่าว โดยยืนยันว่าบุคคลในภาพเป็นนักสะสมและชื่นชอบการแต่งกายแนวทหาร หรือคอสเพลย์ ไม่ใช่ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงตามที่หลายฝ่ายเข้าใจ
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยหลายคนตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของสื่อมวลชน ก่อนเชิญบุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
อย่างไรก็ตาม **ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปิดเผยจากเพจ "ไอ้เก๋าเล่าข่าว" และคำกล่าวอ้างของผู้ที่ระบุว่าเป็นเพื่อนของบุคคลในภาพ** ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง
#News1 รายงาน