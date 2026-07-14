เมื่อ สน.คือที่พักใจหนุ่มไร้ญาติในเมืองกรุง ขอนั่งที่โรงพักรอเงินเดือนเข้า หวังกลับบ้านต่างจังหวัด

เรื่องราวเล็ก ๆ ที่สะท้อนบทบาทของสถานีตำรวจในฐานะ "ที่พึ่งของประชาชน" ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเพจ **สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก** เผยเหตุการณ์ชายคนหนึ่งเดินทางมาขออาศัยนั่งพักภายในสถานีตำรวจ เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอสำหรับเปิดห้องพัก และไม่มีญาติพี่น้องในกรุงเทพมหานครให้ไปอาศัย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.หัวหมาก ได้เข้าตรวจสอบชายคนดังกล่าว ซึ่งนั่งอยู่บริเวณด้านหลังห้องกระจกภายในสถานีตำรวจ จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ชายรายนี้กำลังรอเงินเดือนจากที่ทำงานโอนเข้าบัญชี แต่ในขณะนั้นมีเงินติดตัวไม่เพียงพอสำหรับเช่าที่พัก อีกทั้งไม่มีญาติหรือคนรู้จักในพื้นที่
ด้วยเหตุนี้ ชายคนดังกล่าวจึงตัดสินใจเดินทางมายังสถานีตำรวจ เพราะมองว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย และหวังขอนั่งพักชั่วคราวระหว่างรอเงินเข้าบัญชี
ชายรายดังกล่าวให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีแล้ว จะนำเงินไปใช้เป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดสงขลาทันที
ภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านเพจของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนด้วยความเข้าใจ พร้อมมองว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า "สถานีตำรวจ" ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รับแจ้งความหรือดำเนินคดีเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นที่พึ่งและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญความเดือดร้อนในยามจำเป็น
เหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคมเมือง ที่ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาค่าครองชีพและขาดที่พึ่งในช่วงเวลาคับขัน ขณะที่การช่วยเหลือในระดับเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐ สามารถสร้างความอุ่นใจและช่วยให้ผู้ประสบความเดือดร้อนผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย
#NEWS1 รายงาน