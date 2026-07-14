สุดอึ้ง! โมเดลลูกจีนทิพย์ทุนเทา สู่เก้าอี้นักการเมืองระดับชาติ มีอยู่จริงที่ฟิลิปปินส์

คดีของ Alice Guo อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน จังหวัดตาร์ลัค ประเทศฟิลิปปินส์ กลายเป็นคดีที่สั่นสะเทือนวงการการเมืองและความมั่นคงของประเทศ หลังถูกกล่าวหาว่าใช้ตัวตนชาวฟิลิปปินส์โดยมิชอบก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย (POGO) และอาชญากรรมข้ามชาติ โดย Reuters รายงานว่า คดีดังกล่าวนำไปสู่การดำเนินคดีหลายข้อหา ทั้งคดีค้ามนุษย์ ฟอกเงิน และความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายอาชญากรรม
จุดเริ่มต้นของคดีเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2567 เมื่อเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เข้าตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการ POGO ในเมืองบัมบัน หลังได้รับข้อมูลว่ามีการดำเนินธุรกิจหลอกลวงออนไลน์และค้ามนุษย์ โดย The Washington Post รายงานว่า ภายในพื้นที่พบแรงงานชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติกว่า 800 คน พร้อมหลักฐานที่เชื่อมโยง Alice Guo กับบริษัทที่เป็นเจ้าของพื้นที่ จนนำไปสู่การสอบสวนครั้งใหญ่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ต่อมา วุฒิสภาฟิลิปปินส์ เปิดการไต่สวนและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับประวัติของ Alice Guo ทั้งข้อมูลการเกิด การศึกษา และครอบครัว ขณะที่ สำนักงานสอบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NBI) เปิดเผยผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ซึ่งพบว่าตรงกับบุคคลชื่อ Guo Hua Ping พลเมืองจีน ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่าเธอใช้เอกสารแสดงตนของชาวฟิลิปปินส์โดยมิชอบเพื่อเข้าสู่ระบบการเมือง
หลังถูกสอบสวน Alice Guo หลบหนีออกนอกประเทศ ก่อนถูกจับกุมที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนกันยายน 2567 และถูกส่งตัวกลับฟิลิปปินส์เพื่อดำเนินคดี โดย BBC รายงานว่า เธอถูกถอดออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี และต้องเผชิญข้อกล่าวหาหลายคดี ทั้งค้ามนุษย์ ฟอกเงิน และความผิดเกี่ยวกับการใช้เอกสารราชการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ศาลฟิลิปปินส์มีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต Alice Guo ในคดีค้ามนุษย์ พร้อมลงโทษผู้ร่วมขบวนการอีกหลายราย โดย Reuters ระบุว่า คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีสำคัญที่สุดของฟิลิปปินส์ในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่ Al Jazeera รายงานว่า ทางการฟิลิปปินส์ยังเดินหน้าขยายผลสอบสวนเครือข่าย POGO และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ผลจากคดีดังกล่าวทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งทบทวนระบบทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิดย้อนหลัง และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย The Washington Post วิเคราะห์ว่า คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบที่อาจเปิดทางให้ผู้ใช้ตัวตนโดยมิชอบก้าวเข้าสู่อำนาจรัฐ และกลายเป็นบทเรียนสำคัญด้านความมั่นคงที่หลายประเทศกำลังจับตา
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