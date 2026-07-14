รถอย่าเพิ่งไป-กลับมาเก็บไส้ก่อน EV จีนฮาสนั่น! ลุยน้ำนิดเดียวมอเตอร์ทะลัก?

กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลจีน หลังมีภาพรถยนต์ไฟฟ้า BYD Tang ขับฝ่าน้ำท่วมในเมืองเสิ่นหยาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนที่ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ใต้ท้องรถจะหลุดร่วงลงสู่พื้นน้ำ ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากพากันแซวว่า "มอเตอร์ไฟฟ้าหลุด" และตั้งฉายาว่า "รถคลอดลูกกลางน้ำ"
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตรวจสอบโดยสื่อสายยานยนต์ CarNewsChina พบว่า ชิ้นส่วนที่หลุดออกมา ไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้า แต่เป็น แผ่นพลาสติกกันกระแทกใต้ท้องรถ (Skid Plate) ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันเศษหินและสิ่งสกปรกกระแทกใต้ตัวรถ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอธิบายว่า การขับรถฝ่าน้ำท่วมด้วยความเร็ว ทำให้เกิดแรงดันน้ำมหาศาลใต้ท้องรถ หรือที่เรียกว่า Hydrodynamic Pressure ซึ่งสามารถกระชากแผ่นพลาสติกหรือวัสดุคอมโพสิตให้หลุดออกได้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถเครื่องยนต์สันดาป หากโครงสร้างชิ้นส่วนนั้นรับแรงไม่ไหวก็มีโอกาสเกิดเหตุลักษณะเดียวกันได้
ขณะที่ข้ออ้างว่ามอเตอร์ไฟฟ้าหลุดนั้น แทบเป็นไปไม่ได้ในทางวิศวกรรม เพราะมอเตอร์ถูกยึดติดกับโครงสร้างรถ เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบหล่อเย็น และเพลาขับ หากมอเตอร์หลุดจริง รถจะไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้ ระบบความปลอดภัยจะตัดไฟทันที และเพลาขับจะเสียหาย
แต่จากคลิปที่เผยแพร่ พบว่ารถคันดังกล่าวยังสามารถขับต่อได้ตามปกติ ไฟท้ายยังทำงาน และไม่มีอาการหยุดนิ่ง จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า ระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์ยังอยู่ครบ ไม่ได้หลุดออกจากตัวรถตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับการออกแบบให้แบตเตอรี่และระบบไฟฟ้ามีมาตรฐานป้องกันน้ำในระดับสูง แต่ชิ้นส่วนภายนอก เช่น แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ กันชน หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่าง ๆ ก็ยังอาจได้รับความเสียหายจากแรงดันน้ำได้ หากขับลุยน้ำลึกหรือใช้งานเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด
ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่า ไม่ว่าจะเป็นรถ EV หรือรถใช้น้ำมัน หากพบเส้นทางน้ำท่วมสูง ควรหลีกเลี่ยงการขับลุยน้ำโดยไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของระบบต่าง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
#News1 รายงาน